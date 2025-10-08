８時５０分に日本国際収支（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 国際収支（8月）08:50 予想35000.0億円前回26843.0億円（経常収支) 予想24000.0億円前回18828.0億円（経常収支・季調済) 予想-1050.0億円前回-1894.0億円（貿易収支)