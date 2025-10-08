厚生労働省は８日午前、８月の毎月勤労統計調査（速報）を発表した。物価の影響を考慮した労働者１人当たりの実質賃金は、前年同月比１・４％減だった。７月の速報値ではプラスに転じていたが、同省が確報値で同０・２％減に下方修正したため、８月で実質賃金のマイナスは８か月連続となった。名目賃金である現金給与総額は同１・５％増の３０万５１７円で、４４か月連続のプラスとなったものの、消費者物価指数は同３・１％