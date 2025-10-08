3年連続で「日本レースクイーン大賞」を受賞した生田ちむが、7日発売の『週刊SPA!』（10月14・21日合併号／扶桑社）に登場。人気企画「癒やし系美女とのゲーム」に出演し、抜群のスタイルと大人の魅力を披露している。【写真】お尻がセクシー！笑顔で振り向く生田ちむサーキットでは観客を笑顔にする“癒やし系クイーン”として知られる生田。誌面では、タイトルのとおり“ゲーム”をテーマにしたシチュエーションで撮影が行わ