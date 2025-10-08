今回は、夫に手作り弁当を渡して「夫を奪おうとする女子社員」を撃退したエピソードを紹介します。既婚者にこんなことするなんて許せない…「夫がたびたび職場の女子社員から手作り弁当を渡されていることを知った私。で、ある日夫がその女子社員から渡された弁当をウチに持って帰ってきたので、一口だけ食べたのですが、味付けが濃すぎて激マズでした……。激マズなだけじゃなく脂っこすぎて体にも悪そうで、こんなものを夫に押し