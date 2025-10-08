自らの力を試す、最高の機会となる。U-20日本代表は現地時間8日、U-20ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でフランスと対戦。DF梅木怜(今治)は「本当に死ぬか生きるかの戦いになってくる。チーム全員の意思統一が必要だと思うので、しっかり勝っていけるように」と意気込んだ。ここまでグループリーグ3連勝で首位通過を果たした日本。選手たちは今大会でも上位の組織力で勝ち上がってきた。一方で、フランスは個の力で対抗