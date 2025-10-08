レアル・マドリーがマンチェスター・シティのスペイン代表MFロドリの獲得に興味を示しているようだ。英『デイリーエクスプレス』が伝えた。マンチェスター・Cとスペイン代表で代えの利かない選手として存在感を示すロドリは、2024年のバロンドールを受賞。昨季は開幕直後の負傷によってシーズンをほぼ欠場したものの、負傷が癒えた今季は完全復活を誓っている。『デイリーエクスプレス』によると、R・マドリーは29歳のロドリ獲