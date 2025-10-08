７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比９１．９９ドル安の４万６６０２．９８ドルと続落した。全体相場が高値圏で推移するなか、目先の利益を確定する目的の売りが出た。米政府機関の一部閉鎖が長期化しているのも、投資家心理を下向かせたもよう。ＩＴ・ハイテク株は総じて軟調に推移した。 ナイキ＜NKE＞やキャタピラー＜CAT＞、メルク＜MRK＞が売られ、セールスフォース＜CRM＞が冴えない展開。オラ