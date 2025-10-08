「10月8日」。今日は何の日でしょう？答えは「焼きおにぎりの日」！ニチレイフーズが米という文字を分解すると、「十」と「八」になることや語呂合わせなどから制定しました。弥生時代から食べられていたとされる「おにぎり」の歴史や意外な人物がルーツに関わる「焼きおにぎり」の歴史を紹介します。2000年前の「日本最古のおにぎり」は“焼きおにぎり”？「醤油の香ばしさがジュッ（10）、パチパチ（8）とした歯触りの焼おにぎり