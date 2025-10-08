WOLF HOWL HARMONYが、新曲 「Marmalade」を11月21日にリリースすることが決定した。さらに本楽曲は、10月26日より放送がスタートする、テレビ朝日×東映による新たな“ヒーロー時代劇”ドラマ『仮面の忍者 赤影』のエンディングテーマに決定した。2024年春、テレビ朝日×東映が総力を結集して送り出した《シン・時代劇》『君とゆきて咲く〜新選組青春録〜』は、幕末を駆け抜けた若き新選組の青春を鮮烈に描き、多くの視聴者を魅了