物価の変動を反映した働く人1人あたりの「実質賃金」が8か月連続で減少したことが分かりました。厚生労働省によりますと、基本給や残業代、ボーナスなどを合わせた働く人1人あたりの今年8月の現金給与の総額は30万517円で、前の年の同じ月から1.5％増え、44か月連続の上昇となりました。物価の変動を反映した「実質賃金」については、前の年の同じ月と比べて1.4％減り、8か月連続でマイナスとなりました。厚労省の担当者は「所定内