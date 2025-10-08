物価の上昇を反映した8月の実質賃金は8カ月連続でマイナスとなりました。厚労省が実施している「毎月勤労統計調査」によりますと、働く人1人当たりの「現金給与総額」は30万517円で、前の年の同じ月から1.5％増え44カ月連続の上昇となりました。一方、物価の変動を反映した「実質賃金」は、1.4％（前年同月比）減少し8カ月連続でマイナスとなりました。厚労省は「春闘の効果などがあり賃金は伸びているが、物価が高い状況が続いて