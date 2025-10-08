三谷幸喜が作・演出を務め、小栗旬が主演する新作舞台『いのこりぐみ』が、東京・IMM THEATERほかにて2026年1月から上演されることが決まった。【写真】舞台『いのこりぐみ』菊地凛子、相島一之、平岩紙も出演！三谷が書き下ろす新作は、登場人物が4人のみ。モンスターペアレントをテーマにしたワンシチュエーションのディスカッション劇。小栗のほか、菊地凛子、平岩紙、相島一之が出演する。舞台となるのは小学校の教室。