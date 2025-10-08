ベルリンの公有地にある少女像の存続を求めてデモ行進する参加者＝7日（共同）【ベルリン共同】ドイツの首都ベルリン市のミッテ区が、従軍慰安婦の被害を象徴する少女像を公有地から7日までに撤去するよう命じたことを受け、韓国系市民団体「コリア協議会」は撤去期限の同日、少女像前で抗議行動を実施した。9月に存続を求めて裁判所に仮処分を申し立てており、ミッテ区が求める早期撤去の実現が不透明になっている。少女像前