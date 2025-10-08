パレスチナへの連帯を示すデモに参加した学生たち＝7日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】パレスチナ自治区ガザでの戦闘開始から2年となった7日、ロンドン中心部で、学生数百人がパレスチナへの連帯を示すデモを繰り広げた。スターマー英首相が「デモは敬意を欠き、英国人らしくない」と自粛を求めていたが、決行した。「爆撃を今止めろ」「学生だって黙っていない」。パレスチナの旗やイスラエルを批判するメッセージが書か