厚生労働省が発表した毎月勤労統計の速報値によりますと、基本給や残業代、賞与などを合わせた今年8月の1人あたりの給与は、平均30万517円で、前の年の同じ月と比べて1.5％増え、44か月連続のプラスとなりました。一方で、物価の変動を反映させた実質賃金は、前の年の同じ月と比べて1.4％減少し、8か月連続のマイナスとなりました。厚労省は、「賃金は伸びているが物価の上昇に追いつかない状況が続いている。状況を引き続き注視す