8日（水）北海道や日本海側で雨が降るでしょう。伊豆諸島では今夜から大荒れになる見込みです。＜8日（水）の天気＞低気圧が北海道に近づき日本海に前線がのびています。北海道白老町では未明に猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が発表されました。北海道は朝のうちは激しい雨に注意してください。日中も北海道や前線が近づく日本海側の地域で雨が降り、ザーッと強まるところがありそうです。太平洋側の地域では晴れ