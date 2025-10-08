株式会社ステラリリープロデュースは、9月20日に発売した俳優・宮澤佑のファースト写真集『存在』について、多くの反響を受け、重版（第2刷）を決定した。【写真】肉体美が眩しい上裸SHOTなど“ありのまま”のカットを多数収録本作は、A4サイズ・全104頁・ソフトカバー仕様で定価3,300円（税込）。発売直後から大きな反響があり、品切れとなる店舗もあった。今回の重版分は、10月4日より順次、取次店を通じて各書店に搬入されてい