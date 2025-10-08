SAVE THE DUCKは、成田国際空港第1ターミナルに期間限定ストアを10月1日から2026年1月5日まで出店している。動物由来素材を使わない方針を掲げるヴィーガンウェアブランド。独自素材のPLUMTECHを中綿に用いたアウターをそろえ、軽量性や保温性、通気性、速乾性を特長とする。寒冷地への旅行や冬季の利用に適したラインアップとした。場所は第1ターミナル中央ビル4階一般エリア。営業時間は午前8時から午後8時まで。