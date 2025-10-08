JR東日本は、東京駅の新幹線ホームにホームドアを導入する。ドア位置の異なる多くの編成に対応し、QRコードを利用して編成の種類を判別して該当するホームドアを自動で開扉する新しい方式のホームドアを導入する。20番線・21番線には2028年度末、22番線・23番線には2029年度末に導入する。新幹線が通過するホームがある一部の駅の風圧対策として、ホームドアを設置している。今後は各駅の利用者の利用状況を踏まえ、ホームドアの導