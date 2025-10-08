「推しが上司になりまして フルスロットル」で主演を務める鈴木愛理 鈴木愛理がヒロインを務めるドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」が、2025年10月8日(水)にテレ東系でスタートする。本作は、推しが突然上司になり、推しとファンとの恋が描かれるドラマ「推しが上司になりまして」の第2弾で、前作は「全オタクの夢だ」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。今回は、設定も役