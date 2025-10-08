昭和前期、戦争に向かう日本で、女性たちはどのような生活をしていたのか。埼玉大学教養学部教授の一ノ瀬俊也さんは「留守を預かる主婦たちは生活苦であっても不満を言うことが許されず、隣人に反戦思想がないか各家庭が監視し合っていた」という――。（第1回）※本稿は、一ノ瀬俊也『〈国防〉の日本近現代史 幕末から「台湾有事」まで』（講談社現代新書）の一部を再編集したものです。靖国神社を参拝する大日本国防婦人会の会員