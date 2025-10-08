All About ニュース編集部では、2025年9月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「秋に行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。その中から、「秋に行きたい山形県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキング結果を見る】2位：銀山温泉／63票ガス灯のやさしい光に照らされる大正ロマン漂う銀山温泉は、まるで時間が止まったかのような美しい町並みが広がる温泉地。秋には背後の山