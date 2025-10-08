【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、予算切れに伴う政府の閉鎖を巡り、野党民主党による「カミカゼ攻撃のようなものだ」と述べた。旧日本軍の神風特攻隊にちなんだ表現を使って、一方的に非難した。「彼らは失うものがない。大統領選で大負けした」とも述べた。ホワイトハウスで記者団の取材に応じた。米連邦政府は、10月からの支出を賄うつなぎ予算案を巡って、与野党がそれぞれ譲らず採決ができないまま、1日から一