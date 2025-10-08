嗅覚障害がある人向けの「スメルトレーニング」用の小瓶を嗅ぐトマス・フンメル博士＝ドイツ・ドレスデン、今村優莉撮影 新型コロナウイルスの症状のひとつ、嗅覚障害は、?本来よりも弱くにおう?違うにおいがする?ないはずのにおいを感じる、の３つにわけられます。コロナでは30歳以下の若い人がより多くこの障害に苦しんだことが分かっています。5年前、コロナに感染し、嗅覚障害を経験したわたしは、今も一部のにおい