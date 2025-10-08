板野友美、新車「レンジローバー イヴォーク」を披露板野友美さんが自身のYouTubeチャンネルを2025年9月11日に更新。新たに購入したという愛車を公開しました。どのようなクルマなのでしょうか。板野友美さんの愛車どんなモデル!?［画像は「表参道イルミネーション2015」（2015年12月撮影）にて／Photo：時事］【動画】超カッコイイ！ 「板野友美」×「高級SUV」の姿を動画で見る！動画冒頭ではさっそく「なんとこの度私、新