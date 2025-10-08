◆バレーボール男子国際親善試合第１日（７日、東京・有明アリーナ）イタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者のペルージャが日本の大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーと夢の対決だ。観戦チケットは完売し、試合前はグッズを求めて長蛇の列。野球でいう“ドジャース”、サッカーでいう“銀河系軍団”とも称されるスター集団は、第１セット（Ｓ）こそ失ったが、第２Ｓから本領発揮し、３Ｓを連取して逆転勝ち。日本代表主将