モデルの鈴木えみ（40）が8日までに自身のインスタグラムを更新。娘の誕生日を報告した。「happy12thbirthday」と書き出して、12歳になった長女の誕生日を祝福。豪華なピンク色の巨大ケーキを持ってお祝いしたことを報告した。娘はスタンプで顔を隠しながらの登場。しかしながら隠しきれない美ぼうをファンは大絶賛した。ファンからは「そりゃ女神の娘は女神ですね」「相変わらず可愛いでしかない」「最強すぎますね」