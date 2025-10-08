東京・中央区の運河で船同士が衝突し、男性1人が心肺停止の状態です。東京消防庁などによりますと、8日午前7時ごろ、中央区月島の運河で船同士が衝突し、30代から70代とみられる男性5人がケガをしました。このうち50代とみられる男性が心肺停止の状態で病院に搬送されました。この事故による火災は起きていないということです。