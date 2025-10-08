NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第9話では、山根銀二郎役・寛一郎が初登場する。 参考：寛一郎は“父”の無念をどんな形で晴らすのか『鎌倉殿の13人』公暁役への高鳴る期待 トキ（髙石あかり）のお見合いが破断となった第8話。 第9話では、仲人の雨清水傳（堤真一）とタエ（北川景子）は、また司之介（岡部たかし）たちのせいで破談にならないよう、トキに嫁入りを勧める。果たしてトキは嫁入りを受け入れるのか。