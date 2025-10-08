JR九州によると、8日午前7時44分ごろ、日豊線中山香駅で特急ソニック8号（大分午前7時13分発博多行き）に人身事故が発生した。同7時51分現在、同線小倉〜大分でダイヤが乱れている。同7時56分現在、同線柳ケ浦〜杵築で運転を見合わせている。運転再開は同10時ごろを見込んでいる。同9時ごろ運転を再開した。▶JR九州・運行情報