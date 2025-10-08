＜ビュイックLPGA上海事前情報◇6日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーは、今週から中国、韓国、マレーシア、日本を転戦する秋のアジアシリーズが始まる。第1戦の中国戦には、畑岡奈紗、勝みなみ、竹田麗央、山下美夢有、吉田優利、馬場咲希が参戦する。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。〈写真〉勝みなみが曲がらない秘密は「オタ芸シャドー」！？アジアシリーズへの出