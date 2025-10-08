イスラム組織ハマスの奇襲から2年となった7日、イスラエル中部テルアビブで開かれた大規模イベントで犠牲者を悼む人たち（共同）【エルサレム、ワシントン共同】トランプ米政権が示したパレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り、米国のウィットコフ中東担当特使とトランプ大統領の娘婿クシュナー氏が8日、エジプト入りし、イスラエルとイスラム組織ハマスの間接協議に加わる。米メディアなどが報じた。エジプト東部シャルムエルシ