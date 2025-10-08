電気自動車大手テスラは7日、アメリカなどでEVの低価格版を発表しました。テスラが発表したのは、セダンタイプの「モデル3」とSUVの「モデルY」の低価格版です。最も安いモデルで3万6990ドルと、これまでのモデルより5000ドルほど安くなっています。上位のグレードよりも走行可能距離を1割ほど短くし、後列のモニターを無くすなど一部の装備を簡素にしました。アメリカでは9月末に電気自動車を購入した際の税制優遇が廃止され、今