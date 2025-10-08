歌手の倖田來未さん（42）が2025年10月4日、自身のインスタグラムを更新。美しい腹筋がのぞくミニ丈のトップスを着て、リハーサルに励む姿を披露した。「連日リハーサルしておりまして」倖田さんはツアーに向けて「連日リハーサルしておりまして、写真のっけたいねんけどさー」といい、「シングルベストツアーでもございますので、振り付けでわかる？！みたいなものや、色々見切れたくないものがありすぎて！！」と語っていた。イ