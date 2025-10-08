佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞ ロサンゼルス・ドジャース佐々木朗希投手（23）が、ナショナルリーグ・ディビジョンシリーズ（NLDS）第2戦で劇的な救援を見せ、チームの勝利に貢献した。 ドジャースは4対3で