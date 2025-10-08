【本日の見通し】ドル高円安基調継続、NZ中銀は利下げ幅に注意 ドル円は海外市場で一時１５２円台を付けた。ドル高円安の流れが継続。高市自民党新総裁による積極財政路線での財政赤字拡大懸念と、過去の日銀利上げに否定的な姿勢などが円売りにつながっている。また、フランスの政局懸念を受けたユーロ売りドル買いなどがドル全般の買いにつながっている面もある。 ドル円は大きな押し目のないままの上