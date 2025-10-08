カンボジアを拠点に警察官などを装ってうその電話をし、高齢女性から2000万円を超える現金をだまし取ったとして、警視庁特別捜査課は46歳の男を逮捕しました。【映像】連行される容疑者見目英明容疑者（46）は3〜4月にかけて仲間と共謀し、カンボジアから埼玉県に住む70代の女性に警察官などを装ってうその電話をし、現金2050万円を振り込ませだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、見目容疑者は3月下旬に