人気脚本家の三谷幸喜さんが書き下ろした新作舞台「いのこりぐみ」が、2026年に上演されることが決定しました。 【写真を見る】【 三谷幸喜 】新作舞台「いのこりぐみ」2026年1月上演決定 主演：小栗旬「台本を読んだらしっかりコメディでした（笑）」舞台「いのこりぐみ」は、小学校の教室を舞台に、モンスターペアレントをテーマにしたディスカッション劇。放課後、二人の教師が面談のために残っているところに、ある