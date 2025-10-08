けさ、東京・江東区の運河で2隻の船が衝突し、男性1人が死亡、4人がけがをしました。【写真を見る】【速報】運河で船衝突50代男性1人死亡 4人けが衝突した2隻の作業船は同じ会社が所有東京・江東区豊洲事故が起きた船には傷やへこみが確認できるほか、ガラスも割れています。海上保安庁などによりますと、きょう午前7時ごろ、江東区の豊洲運河で作業船2隻が衝突しました。50代の男性が心肺停止の状態で病院に搬送されま