大仙市で女性がクマに襲われてけがをしました。警察と消防によりますと8日午前7時前大仙市長野にあるコンビニエンスストアの店員から女性が「クマに襲われて顔から出血している」と119番通報がありました。散歩中の女性が体長約80センチのクマに襲われ、助けを求めてコンビニに駆け込んだということで、女性は仙北市内の病院に搬送されました。女性は会話はできているという事です。周辺ではクマの目撃が相次いでいて、警察が周辺