日本人来場者が現地警察に連行される事件が９月25日、STARTO ENTERTAINMENTのリーガル公式X（旧ツイッター）アカウントが「ファンの皆さまへのご注意とお願い」と題した文章を公開。同14日に台湾・台北で行われた中島健人（31）の公演において、日本人来場者を巡るトラブルが起きていたことを公表した。この影響か、日本で開催されたSTARTO社所属アイドルの単独コンサートでは、入場時の“本人確認”が厳しくなっていたという。STA