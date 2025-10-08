○経済統計・イベントなど ０８：３０日・毎月勤労統計調査 ０８：５０日・国際収支経常収支 ０８：５０日・国際収支貿易収支 １４：００日・景気ウオッチャー調査 １５：００独・鉱工業生産 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ※米・１０年物国債入札 ※中国，韓国市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ＫＧ情報，ＡＢＣマート，アイケイＨＤ