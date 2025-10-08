７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５１円９０銭前後と前日と比べて１円５５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円０７銭前後と同１円００銭程度のユーロ高・円安だった。 自民党の新総裁に選出された高市早苗氏が積極財政を志向しているとの見方を背景に、拡張的な財政政策を警戒した円売りが継続。高市氏が４日の記者会見で「金融政策の