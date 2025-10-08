８日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均株価は強調展開も４万８０００円大台近辺でもみ合う展開か。前日に日経平均は一時５００円以上水準を切り上げる場面があったものの、午後の取引で値を消した。結局かろうじてプラス圏を維持して引けたとはいえ上値の重さが意識され始めた。高市新総裁誕生を好感する形でのリスクオン相場は足もとで一服した感もある。前日の欧州株市場では主要国の株価が高安まちまちとなり、総じ