中国のSNS上で「京都の惨状」が相次いで紹介され、話題になっている。中国では国慶節（建国記念日）と中秋節の大型連休に当たり、大勢の人が海外旅行に出かけている。特に日本は人気の旅行先で、中国のオンライン旅行会社「去哪児」が発表した人気旅行先で1位になった。一方、SNS・小紅書（RED）では、人気観光地の京都を訪れた人から「中国人を含む外国人があまりに多い」との投稿が相次いでいる。4日、あるブロガーが「京