【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）の主演で、10月26日にテレビ朝日でスタートする『仮面の忍者 赤影』のポスタービジュアルが公開された。 ■トレードマークの赤い仮面の下にある強い意志が感じられる表情が印象的 ポスタービジュアルには、まるで“影”のような漆黒のコスチュームに身を包んだ佐藤（＝赤影）が、背中の刀を今まさに抜こうとしている