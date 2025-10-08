― ダウは91ドル安と続落、マーケット過熱と政府機関閉鎖の影響が懸念され、ハイテク株などに売り ― ＮＹダウ 46602.98 ( -91.99 ) Ｓ＆Ｐ500 6714.59 ( -25.69 ) ＮＡＳＤＡＱ 22788.36 ( -153.31 ) 米10年債利回り4.124 ( -0.027 ) ＮＹ(WTI)原油 61.73 ( +0.04 ) ＮＹ金 4004.4 ( +28.1 ) ＶＩＸ指数17.24 ( +0.87 ) シカゴ日経225先物 (円建て)48