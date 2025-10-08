8日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝151円81銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円19銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝176円99銭前後と1円12銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース