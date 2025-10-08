◇ア・リーグ地区シリーズ第3戦タイガース ― マリナーズ（2025年10月7日デトロイト）ア・リーグ地区シリーズのタイガース―マリナーズ第3戦は現地7日午後7時（日本時間8日午前8時）過ぎに試合が開始された。当初は午後4時8分（同8日午前5時8分）開始予定だったが、雨のため約3時間遅れでのプレーボールとなった。先発投手はタイガースが今季ドジャースから移籍して8勝15敗の右腕フラーティ。今年7月13日のマリナーズ戦