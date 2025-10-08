「R-1ぐらんぷり2018」王者で、視覚障害を持つピン芸人・濱田祐太郎（36）が7日、大阪市内で開催された「M-1グランプリ2025」2回戦のMCを、スマイル・瀬戸洋祐（42）とともに務めた。M-1予選のMCを務めるのは自身初。終演直後、よろず～ニュースの取材に応じ、思いを語った。 【写真】聖火をつなぐ濱田祐太郎 午前11時から始まったこの日の予選が終演したのは午後8時30分ごろ。約9時間半にわたる長丁場を終えた